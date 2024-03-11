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Понедельник, 11 марта 2024, 14:34 мск

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Часть прямых рейсов из России в Египет полетят с посадкой в Турции

Несколько прямых рейсов в Египет будут заменены перелетами с посадкой в Турции. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

Отмечается, что речь идет о некоторых рейсах Air Cairo, на которых летят туристы PEGAS Touristik и Coral Travel. Замена прямых перелетов производится временно по техническим причинам.

Системного изменения полетной программы нет. Техническая посадка в Анталье займет порядка часа, пассажиры из самолета не выходят, багаж не выгружается.

«Агентства обо всех изменениях информированы заранее по тем почтовым адресам, которые они разместили в своих личных кабинетах. Если там же размещены корректные адреса туристов, то и потребители получили уведомления», – говорят в PEGAS Touristik.

В АТОР подчеркнули, что информация о массовой замене прямых рейсов на Шарм-эль-Шейх на стыковочные не соответствует действительности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Египет

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