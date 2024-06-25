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Вторник, 25 июня 2024, 18:28 мск

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С гостиниц в России не будут взимать НДС еще шесть лет

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на стратсессии по нацпроектам во вторник, 25 июня, заявил, что для гостиниц в России нулевая ставка НДС будет сохранена на период до 2030 года.

В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале правительства РФ, Чернышенко, обращаясь в главе российского правительств Михаилу Мишустину, говорит: «Благодаря, Михаил Владимирович, вашему доковидному решению об обнулении НДС для гостиниц, мы договорились с Антоном Германовичем Силуановым (министр финансов,-прим.ред.) о том, чтобы продлить нулевой НДС для гостиниц до 2030 года. В Кремле мы это тоже обсуждали. Прошу формализовать, чтобы мы могли эти изменения сделать».

Следует напомнить, что «нулевая» ставка НДС для гостиниц вступила в силу в России с 1 июля 2022 года. В конце июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому услуги туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, не облагаются НДС.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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