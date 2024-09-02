Страны Юго-Восточной Азии обсуждают введение единой визы

Шесть стран Юго-Восточной Азии обсуждают введение единого визового режима. Об этом сообщает газета Vientiane Times.

Инициативу рассматривают дипломатические ведомства Лаоса, Таиланда, Камбоджи, Малайзии, Мьянмы и Вьетнама.

«Лидеры стран в основном положительно отреагировали на предложение, признав экономические и дипломатические преимущества возросшей текучести путешествий», – говорится в статье.

Планируется, что единый визовый режим может значительно увеличить туристический поток и создать более равномерное разделение экономической выгоды между этими странами, а также улучшить общий опыт путешественников.

Ханой, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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