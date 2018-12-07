В Тюмени уровень коррупции вырос на треть

В Тюменской области на треть выросло число выявленных коррупционных преступлений. По словам областного прокурора Владимира Владимирова, за 10 месяцев в регионе таких уже зарегистрировано 340, что на 34% больше прошлогодних показателей (253).

«Со 140 до 177 стало больше граждан, привлекаемых к уголовной ответственности по этим делам. Почти половина от всех преступлений (167) пришлась на факты взяточничества. В том числе 58 случаев – получения взятки, 92 – дачи и 17 – посредничества во взяточничестве», – сообщил прокурор в интервью изданию «Тюменская область сегодня».

Владимиров перечислил примеры успешного пресечения коррупционных преступлений, вызвавших общественный резонанс. По его словам, в 2018 году правоохранительные органы пресекли преступную деятельность целого ряда высокопоставленных чиновников. Он вспомнил про уже бывших руководителя областного управления Федеральной налоговой службы Тамару Зыкову и первого заместителя начальника УФСИН России по Тюменской области Илью Прокопьева, которых привлекли за злоупотребления и превышение должностных полномочий.

Кроме того, он напомнил о взяточниках – бывшем начальнике Областной больницы УФСИН и экс-директоре Тюменского регионального филиала АО «Россельхозбанк». За злоупотребление полномочиями с причинением ущерба более 1,1 млн. рублей к уголовной ответственности привлечен бывший глава Московского муниципального образования Тюменского района Андрей Егоров. Предан суду бывший глава управы Центрального административного округа администрации Тюмени Сергей Польянов, обвиняемый в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

«К реальному лишению свободы за получение взяток на сумму 195 тысяч рублей осужден начальник подразделения ГБУ «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов», а ведущий инженер муниципального учреждения «Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа Тюмени» поплатился свободой за взятку в 230 тысяч рублей», – сказал прокурор.

Он добавил, что прокуратура принимаем все сообщения о коррупции и взяточниках, в том числе и анонимного характера. При наличии в анонимном обращении конкретных сведений о готовящемся либо совершенном преступлении, они незамедлительно передаются в органы для их проверки, в том числе в рамках оперативно-розыскной деятельности.

Тюмень, служба информации

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