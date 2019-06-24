На площадке «Сибура» очередное ЧП: рабочего придавило деревянным настилом

Роструд сообщил об очередном ЧП на территории строительной площадки ООО «ЗапСибНефтехим». 26 мая 2019 года во время спуска деталей строительных лесов на работника ООО «Китайской национальной химико-инженерной строительной компании №7» упал деревянный настил, соскользнувший с веревочной привязи.

В результате пострадавший получил тяжелую травму. «В ходе расследования установлена причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии наряда-допуска на демонтаж строительных лесов, графика совместных работ обеспечивающих безопасные условий труда, разработок проекта производства работ на демонтаж и монтаж строительных лесов, а также в подъеме и спуске элементов строительных лесов без использования блоков и электролебедок», – сообщает госинспекции труда Тюменской области.

По результатам расследования комиссия квалифицировала данный несчастный случай как связанный с производством. В настоящее время решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

Напомним, что это не первое ЧП на строящемся в Тобольске «ЗапСибНефтехиме» (проект «Сибура»). 19 февраля на территории «ЗапСибНефтехима» погиб инженер по охране труда. Осенью прошлого года там упал с высоты 18 метров и разбился насмерть подсобный рабочий. В августе на «ЗапСибНефтехиме» мужчина получил смертельный удар током. В июне один работник получил ожоги, другой – тяжелые травмы. В июле рабочие устроили бунт на площадке «Запсибнефтехима». В беспорядках приняли участие более 300 человек.

Тобольск, служба информации

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