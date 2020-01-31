Взяточничество в Тюменской области за год возросло почти на треть

В Тюменской области вырос уровень преступности. Прокуратура Тюменской области отметила резкое увеличение взяточничества, а также количества тяжких и особо тяжких преступлений, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в 2019 году было зарегистрировано 26 648 преступлений, на 3,9% больше, чем в 2018 году. Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 26,3 %. Число случаев взяточничества возросло на 30,6% при общем росте числа преступлений коррупционной направленности на 11,6%. Рост преступности зарегистрирован в 13 городах и районах региона, в том числе в Тюмени.

При этом количество преступлений, связанных с экономической деятельностью, снизилось на 4,1%. Уменьшилось число убийств и покушений на убийство – с 96 в 2018 году до 90 в 2019 году. На 5,1% уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, было зарегистрировано меньше на 17,2%. При этом треть расследованных преступлений были совершены в состоянии опьянения. Половину преступлений совершили лица, уже совершавшие преступления. Снижение общего уровня преступности отмечено в 10 районах региона.

Во всем объеме преступлений больше всего краж (34,9%), мошенничеств (12,8%), и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (9,1%).

Как писал «Новый День», прокуратура зарегистрировала в 2019 году 329 уголовных дел об экологических преступлениях. Причиненный экологии региона ущерб оценивается в 132 млн рублей. При этом надзорное ведомство по неизвестной причине не учло в своей статистике уголовное дело против АО «Промэкскавация», причинившего ущерб в 2,3 млрд рублей особо охраняемой территории Абалакского заказника. В результате, глава Тобольского района Юрий Батт покинул свой пост, против него было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, в администрации Тобольского района и дома у Батта и его заместителей прошли обыски.

Тюмень, служба информации

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