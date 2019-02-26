Украина продолжает закупать российский газ втридорога «через Марс»

Украинский политик Юлия Тимошенко раскрыла схему поставок российского газа через Европу. По ее словам, Киев не прекращал закупать топливо у России, но реверс обходится значительно дороже, чем, если бы это были прямые поставки из РФ.

«Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Вы слышали это от президента, от премьера? Я не просто вам говорю, я готова документально доказывать, и отвечать будет каждый за этот обман. В Украину все пять лет идет газ российского происхождения», – заявила лидер украинской партии «Батькивщина» в эфире телеканала ICTV.

Тимошенко рассказала, что Киев маскирует российский газ документально так, будто это топливо из Европы. «Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на тысячу кубометров, по документам поставляют газ самым коротким путем. Построены специальные закольцованные газопроводы на границе между Европой и Украиной. И нам, таким образом, по документам показывают газ европейского происхождения. Я хочу сказать, что он там не добывается», – сказала политик.

Кроме того, Тимошенко как кандидат в президенты Украины пообещала, что снизит стоимость закупаемого газа в два раза, либо покинет политическую арену.

Напомним, Украина отказалась от поставок российского газа осенью 2015 года. Киев утверждал, что не использует топливо из России для подготовки к отопительному сезону, а подземные хранилища заполняются газом, закупленным по реверсу в Европе.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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