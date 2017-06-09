В Сургутском районе зарезали семейную пару

В Сургутском районе по факту убийства двух жителей поселка Нижнесортымский возбуждено уголовное дело (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ). Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, сообщение об обнаружении трупов поступило в 17:30 8 июня. Тела были обнаружены в одном из общежитий на улице Энтузиастов.

Члены следственно-оперативной группы нашли в комнате тела двух проживавших в ней супругов – 39 летнего мужчины и 38-летней женщины, на которых имелись многочисленные колото-резанные и резанные раны.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Сургут, Иван Гридин

Сургут. Другие новости 09.06.17

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