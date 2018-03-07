Ущерб экологии от действий нефтяников в Югре и на Ямале составил 500 млрд рублей

На территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов специалисты Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП), (входит в состав Министерства здравоохранения) обнаружили незаконные свалки неучтенных нефтебуровых отходов.

Буровой шлам был обнаружен на участках, принадлежащих нефтяным компаниям ЛУКойл и «Роснефть», сообщает РБК со ссылкой на письмо временно исполняющей обязанности директора ЦСП Оксаны Синицыной руководителю Росприроднадзора Артему Сидорову.

К выполнению двухлетнего госконтракта по исследованию экологических и гигиенических условий на нефтяных предприятиях в Западной Сибири ЦСП приступил в 2016 году. Нарушения были вскрыты в ходе исследования. В частности, на территории месторождений специалисты нашли свалки буролитовой смеси. Это сопутствующий добыче нефти канцерогенный материал, относящийся ко второму классу опасности.

При этом, отмечает Синицына, данные отходы проходили в документах местного Росприроднадзора по менее опасным четвертому и пятому классам. По оценкам экспертов, в результате нарушений экологический ущерб составил 500 млрд рублей. В связи с этим Синицина поставила вопрос об увольнении главы Росприроднадзора по ХМАО-Югре Романа Мишенина.

В публикации также отмечается, что в пресс-службе «Роснефти» заявили, что буролитовая смесь не является отходом – это продукция, произведенная из отходов по технологиям, имеющим положительные заключения экологической экспертизы. Кроме того, в нефтяной компании подчеркнули, что ЦСП Минздрава «не является органом государственной власти и не уполномочен проводить проверки», а его выводы должны быть оценены компетентными органами экологического надзора. В ЛУКойле отметили, что свалок на месторождениях компании нет, а все отходы перерабатываются компаниями, «имеющими лицензию на этот вид деятельности».

Ханты-Мансийск, Иван Гридин

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