В ХМАО из-за нарушений могут отменить итоги голосования за Путина

В Югре на выборах президента зафиксированы серьезные нарушения избирательного законодательства. Об этом заявил доверенное лицо кандидата на должность президента Владимира Жириновского Евгений Данников. Сегодня он направил жалобу главе ЦИК РФ Элле Памфиловой и председателю избиркома ХМАО-Югры Денису Корнееву.

Нарушения выявили при просмотре записей с камер видеонаблюдения, размещенных в сети интернет и отражающих процедуру голосования на УИК № 35 в сельском поселении Полноват (Белоярский район).

«Члены УИК перешли к подсчету голосов, не погасив неиспользованные бюллетени. При сортировке бюллетеней по кандидатам членом УИК не демонстрировались отметки за кандидата другим участникам процесса. Стопку кандидата Путина вообще не удосужились пересчитать, вычислив результат по остаточному принципу от общего количества использованных бюллетеней», – сообщается в жалобе.

По словам Евгения Данникова, при составлении итогового протокола выяснилось, что данные по голосовавшим не сходятся с количеством выданных бюллетеней.

«И это лишь малая часть нарушений, происходивших на этом участке. Уверен, что такое могло происходить на других участках Белоярского района», – говорит Данников. Он потребовал отменить результаты голосования и принять решение для повторного подсчета голосов на всех УИК Белоярского района. А также не подписывать итоговый протокол по выборам президента на территории ХМАО до момента завершения всех разбирательств.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.03.18

Бьорндален выступит на финальном этапе Кубка мира в Тюмени. / После выборов жителей Югры попросили закрыть окна и не высовываться. / На трассе под Нижневартовском столкнулись встречные легковушки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»