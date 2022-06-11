На освобожденной территории Украины создан зерновой фонд

Государственная зерновая компания создана на подконтрольной РФ части Запорожской области для формирования госфонда зерна. Об этом сообщил глава временной администрации региона Евгений Балицкий.

«Мы создали свою зерновую компанию, она государственная. Взяли в управление несколько объектов – Акимовский, Молочанский, Токмакский открытого типа, Пологовский элеваторы. На ВКС обратились к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину о выделении 7,5 млрд рублей на 500 тысяч тонн. Мы пока еще не получили решение, вопрос на согласовании», – сказал Балицкий в интервью «Интерфаксу».

Планируется, что компания будет закупать зерно у фермеров, а принадлежать оно может РФ. «Деньги российские, зерно будет российское. Потому что нам все равно, кто выступит покупателем. Главное, чтобы фермер продал и получил деньги. Причем, продал не дешевле 150 долларов за тонну. Эта та цена, которую мы сегодня отстаиваем, она средняя по Краснодару для фуража 3 и 4 класса», – уточнил глава администрации.

По его словам, рассматривается возможность закупки как урожая прошлого года, так и будущего. Остатки прошлогоднего урожая составляют примерно 1 млн тонн. Сбор нового начнется через две недели. «4,5 млн тонн зерна еще будет разных видов – злаковые, масличные культуры. Урожайность будет высокая. Правда, посеялись от 60 до 80% фермеров», – отметил Балицкий.

Глава временной администрации также пояснил, что зерно, которое сейчас экспортируется из подконтрольной РФ части Запорожской области, принадлежит фермерам. «Если остался (фермер) на земле, он его и продает, кому считает нужным. Даже если уехал, продает по доверенности. Ни одного случая изъятия зерна, продовольственного урожая любых форм собственности у нас не зафиксировано. За этим следим жестко», – подчеркнул он.

По словам Балицкого, к концу апреля остаток урожая зерновых прошлого года составлял почти 1,5 млн тонн, на данный момент он уменьшился примерно до 1 млн тонн. Для экспорта используется автомобильный и железнодорожный транспорт в направлении Крыма. Для перевалки используются в основном порты, которые принимают 50-тысячные сухогрузы, – Севастополь, Крым, Феодосия, Кавказ. «Зерно продается в портах или напрямую на Ближний Восток через Турцию», – пояснил собеседник агентства, отметив, что Запорожский порт Бердянск и донецкий Мариуполь могут быть использованы для транспортировки, но менее удобны из-за обслуживания небольших сухогрузов.

Москва, Светлана Антонова

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