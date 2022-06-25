Генсек НАТО спрогнозировал окончание конфликта на Украине за столом переговоров

Украинский кризис, вероятнее всего, разрешится путем переговоров. Такое предположение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Pais.

«Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров. Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины... И лучший способ сделать это – оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жесткие санкции против России», – сказал Столтенберг.

Журналист Бернардо де Мигеля указал на то, что снабжение украинских военных оружием приводит только к эскалации конфликта. На что генсек альянса отметил, что НАТО оказывает такого рода помощь по просьбе самого Киева.

Несколько дней назад Столтенберг предположил, что боевые действия на Украине могут продлиться несколько лет. Такое же мнение высказывал ранее британский премьер-министр Борис Джонсон. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Запад заинтересован не в скорейшем завершении войны на Украине, а в том, чтобы она ни в коем случае не закончилась в пользу России.

Брюссель, Зоя Осколкова

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