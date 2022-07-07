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Четверг, 7 июля 2022, 16:04 мск

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США вывезли из Украины национальную коллекцию микроорганизмов

Американские военные вывезли из Украины национальную коллекцию микроорганизмов. Об этом заявил начальник Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, активную деятельность на Украине ведет Агентство по сокращению военной угрозы (DTRA), которое является структурным подразделением Пентагона. Организация действует с 2005 года.

В руки российских военных попал доклад, в котором приводятся данные о деятельности DTRА по 2016 год, передает РИА «Новости».

«Организации удалось вывезти в Соединенные Штаты национальную коллекцию микроорганизмов, организовать работы по оценке биологической обстановки и реализовать проекты по изучению особо опасных и экономически значимых инфекций, способных вызвать ухудшение (изменение) эпидситуации», – сказал Кириллов.

Киев, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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