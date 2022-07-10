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Воскресенье, 10 июля 2022, 12:46 мск

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Украинские националисты продолжают «утюжить» Донбасс: трое мирных жителей погибли, еще 11 – получили ранения

Фото: glavcom.ua

В результате обстрелов со стороны украинских националистов на территории Донецкой народной республики погибли трое мирных жителей и еще 11 – получили ранения. Об этом говорится в сообщении штаба теробороны ДНР.

«За минувшие сутки, с 08:00 9 июля до 08:00 10 июля, в результате обстрелов ВФУ на территории ДНР погибли три человека и еще 11 мирных жителей получили ранения», – констатировали в штабе.

Как сообщается, сегодня утром вооруженные формирования Украины нанесли удары по жилым кварталам Киевского и Петровского районов Донецка. Огонь велся из танков и с применением артиллерии калибра НАТО 155-мм. Обстрелам со стороны украинских нацистов подверглись и другие населенные пункты.

Донецк, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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