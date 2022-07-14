Российские военные уничтожили около тысячи бойцов ВСУ в Донбассе

Спецоперация на Украине продолжается. В результате ударов российской армии по позициям ВСУ в Николаевской области и Донецкой Народной Республике уничтожено около 1 тысячи украинских военных и более 100 единиц вооружения и боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Значительные потери понесли ВСУ во время высокоточных ударов в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск в ДНР. Кроме того, в районе Часова Яра поражен пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, укомплектованного националистами и иностранными наемниками. В результате удара 43 боевика уничтожено, около 170 ранено. У Малой Токмачки Запорожской области уничтожено 30 националистов, еще 37 ранено.

По данным оборонного ведомства, участились конфликты и столкновения с применением оружия среди боевиков националистических формирований. Так более двухсот боевиков «Кракена» отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и решили перейти в харьковскую городскую тероборону. В драке были убиты шесть бойцов.

«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена батарея реактивных систем залпового огня в районе Славянска, взвод РСЗО в районе Николаевки ДНР, а также артиллерийский взвод гаубиц М-777 производства США на огневых позициях в населенном пункте Первомайский Харьковской области», – сообщает Минобороны РФ.

За последние сутки поражено 19 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 78-ми районах, живая сила и военная техника ВСУ в 232-х районах. Сбиты два самолета воздушных сил Украины – Су-24 и МиГ-29, 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Москва, Зоя Осколкова

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