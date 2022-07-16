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Суббота, 16 июля 2022, 17:49 мск

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Киев перебрасывает к Бахмуту силы из окруженного Северска

Украинская армия стягивает силы из окруженного Северска на Бахмутское направление в попытках укрепить оборону города.

По словам военкора Евгения Поддубного, который сейчас находится в зоне боевых действий в Донбассе, командование ВСУ постепенно выводит войска из Северска, оказавшегося в оперативном окружении. Таким образом украинские боевики пытаются затормозить наступление отрядов «ЧВК Вагнера», ранее успешно проявивших себя при освобождении Попасной и ряда других населенных пунктов ЛДНР.

Корреспондент сообщает, что противник скрытно покидает позиции, уходя из города мелкими группами.

«Противник отвел часть сил из Северска минувшей ночью. По моим данным, до двух батальонов киевского режима переброшены в район Бахмута и Соледара», – сообщает военкор.

Помимо личного состава, украинское командование перебрасывает к Бахмуту ствольную и реактивную артиллерию.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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