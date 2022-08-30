«Региону ничего не угрожает»: власти Херсона рассказали о нескольких защитных рубежах

Херсону и Херсонской области «ничего не угрожает», регион находится под надежной защитой российских военнослужащих. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область полностью находится под охраной профессиональных военных из министерства обороны РФ», – заверил чиновник (цитата по РИА «Новости»). Он добавил, что в настоящее время в регионе «выстроено несколько защитных рубежей».

Минобороны России ранее сообщило, что ВСУ 29 августа по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате украинские войска понесли большие потери, уточнили в ведомстве.

«В ходе боев уничтожено 26 украинских танков, 23 боевые машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбито два штурмовика Су-25. Потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих», – заявили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

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