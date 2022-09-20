Бьют из HIMARS: Украина усилила обстрелы ЛНР после призыва провести референдум

Украинские войска стали активнее обстреливать территорию Луганской народной республики ЛНР после обращения Общественной палаты к главе республики с призывом немедленно провести референдум о вхождении в состав России. Об этом сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«В ответ на обращения о проведении референдума нацисты усилили обстрелы республики», – написал он в своем телеграм-канале.

«Этой ночью активизировались обстрелы. Из РСЗО HIMARS был обстрелян Алчевск, было обстреляно Сватово. В Сватово под обстрел попала даже местная больница, где находились и гражданские, и раненые военные», – рассказал Мирошник.

По его словам, украинские обстрелы усилились «после того, как было заявлено по требованию общественности провести референдум».

«Референдума очень боятся, боятся юридического оформления отношений республик Донбасса с Россией. Они понимают, что, когда это произойдет, Украине и Западу будет не по зубам оторвать эту часть», – заявил Мирошник.

ВСУ выпустили по Алчевску четыре ракеты РСЗО HIMARS в 01:32, а по Сватово украинские военные ударили тремя ракетами HIMARS. Такие данные приводит представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там также сообщили, что украинские войска вечером 19 сентября обстреляли из артиллерии поселок Краснореченское Кременского района ЛНР. В результате атаки погибли 7 мирных жителей, из которых трое детей. Разрушены два жилых дома.

Напомним, что вслед за обращением Общественной палаты ЛНР о проведении референдума с аналогичным заявлением выступила Общественная палата ДНР. После этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин обсудил с руководителем ЛНР Леонидом Пасечником необходимость синхронизации дальнейших действий для проведения плебисцита.

Москва, Наталья Петрова

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