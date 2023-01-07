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Суббота, 7 января 2023, 12:15 мск

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Украинские войска продолжили обстрел ДНР в рождественскую ночь

В рождественскую ночь украинское войска продолжили обстрел территории Донецкой народной республики, несмотря на объявленный Россией 36-часовой режим тишины. Как сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации, первый удар был нанесен в полночь по населенному пункту Гольмовский, по которому за ночь в общей сложности было выпущено 14 снарядов калибра 155 и 152 мм.

Вместе с тем ударам со стороны украинских войск подверглись Петровский и Киевский районы Донецка, Никитовский район Горловки. Сегодня утром стало известно об обстрелах Макеевки.

Накануне также сообщалось об обстрелах после объявления режима тишины. Напомним, по инициативе главы Русской православной церкви Кирилл президент РФ Владимир Путин объявил о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Донецк, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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