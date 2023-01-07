Кадыров опроверг данные о гибели чеченских командиров

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с опровержением информации о гибели в зоне проведения специальной военной операции чеченских командиров.

«Наши отважные командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа. Они настроены только на победу. Никакие трудности не смогут сломить этот боевой настрой, который они передают всему личному составу своих подразделений. И такая ситуация по всей зоне ответственности чеченских бойцов на всех направлениях», – сообщил Кадыров в своем телеграм-канале.

«Как бы ни трепались наши европейские «правдорубы» и сочинители фейков, от их сказок нам ни тепло, ни холодно, а простым жителям ЧР – тем более. Все и так уже знают, кто они есть на самом деле и кто их кукловоды», – подчеркнул лидер Чечни.

«Участь злых языков – это трепаться направо и налево, придумывать различные небылицы, выдавать их за чистую правду, сидя на мягком диване в какой-нибудь европейской стране, попивая чай или кофе, купленные на пособия от налогов с местных публичных домов, ночных клубов и ЛГБТ-заведений», – подчеркнул Кадыров.

Донецк, Светлана Антонова

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