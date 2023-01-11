Глава ДНР назвал переломный момент в освобождении республики

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении всей территории республики.

По его словам, освобождение Соледара кратно увеличивает возможности для освобождения Артемовска (Бахмута – прим. ред.) и Северска.

«Это долгожданных выход на плацдарм Славянского и Краматорского направлений. Это на самом деле переломный момент, сейчас идет подготовка того момента, которого мы очень ждали, – освобождение всей Донецкой народной республики», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Как отметил руководитель ДНР, взятие Соледара, Артемовска и Северска позволит разрушить линию обороны ВСУ в ДНР. «Это дает возможность двигаться с флангов по горловскому и славянскому направлениям, а где-то, наверное, уже заходить и с тыла», – сказал Пушилин. Он подчеркнул, что «на определенных этапах при правильно выстроенном взаимодействии долго укреплявшийся фронт противника может рухнуть».

Глава ДНР также сообщил, что город Марьинка практически полностью перешел под контроль российских войск, уточнив, что украинским подразделениям удалось закрепиться на окраинах в жилом секторе. «Это вносит отпечаток на сроки освобождения данного населенного пункта», – отметил он.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что подразделения его группы взяли под контроль всю территорию Соледара.

Москва, Наталья Петрова

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