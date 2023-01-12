В ДНР заявили о серьезном продвижении российских войск в районе Артемовска

Российские войска серьезно продвинулись в районе Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, российская артиллерия в четверг подавляет силы противника настолько, что «на некоторых участках они даже из окопов вылезти не могут». Это, отметил он, уже привело к уменьшению количества обстрелов Донецка и говорит о том, что «наши войска начинают работать более эффективно».

«Поэтому у нас есть определенные продвижения по Авдеевскому направлению, у нас есть серьезное продвижение в районе Артемовска (укр. Бахмут – прим. ред.)», – сказал Кимаковский в эфире «Соловьев Live» (цитата по РИА «Новости»).

Накануне Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о освобождении ВС России села Подгорное недалеко от Артемовска. До этого врио главы ДНР Денис заявил, что после занятия Соледара усилия будут направлены на установление контроля над Артемовском и Северском. По его мнению, взятие этих трех городов позволит разрушить линию оборону ВСУ в ДНР.

Добавим, что в ночь на 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы его группы взяли под контроль всю территорию Соледара. Позже Минобороны России сообщило, что российские десантники блокировали Соледар, в городе идут бои.

Москва, Наталья Петрова

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