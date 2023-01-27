В ЛНР заявили, что российские войска завершают окружение Артемовска

Оперативное окружение Артемовска (Бахмута) российской армией близится к завершению. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики Апты Алаудинов.

«На данный момент вопрос уже движется к оперативному окружению, почти все маршруты продвижения для противника уже перекрыты», – сказал он (цитата по ТАСС). По словам Алаудинов, почти все маршруты продвижения для украинских военных уже перекрыты. Он добавил, что в распоряжении ВСУ есть лишь один маршрут, но и тот «уже в большинстве своем находится под нашим контролем».

Алаудинов также сообщил, что украинская армия перебрасывает дополнительные силы в Артемовск, но несет потери уже на подступах к городу.

«Очень хорошо продвигаются наши бойцы. Противник туда в агонии пытается закидывать новые подразделения. Не очень им удается это сделать, потому что даже на подходах они уже начинают нести потери», – отметил он.

Ранее сообщалось, что военное руководство Украины запретило ВСУ отступать из Артемовска. Спикер украинского генштаба Андрей Ковалев утверждает, что «ситуация с Артемовском находится под контролем и вопрос отступления сейчас не стоит».

До этого СМИ сообщали о рекомендации Вашингтона Киеву вывести войска из Артемовска и начать подготовку к наступлению на юге Украины.

Москва, Наталья Петрова

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