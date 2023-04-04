ВСУ прощупывают почву для наступления в Запорожской области

Рост числа ударов со стороны украинской армии по Мелитополю вызван потребностью Вооруженных сил Украины разведать обстановку в целях подготовки наступления на Запорожском направлении. Такое мнение высказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Увеличение числа ударов по Мелитополю связано с тем, что ВСУ прощупывают территорию и готовятся к наступлению», – сказал Рогов в комментарии ТАСС, отметив, что контрнаступление украинских военных может начаться в любое время. Он убежден, что для украинских сил приоритетным станет Запорожское направление.

Ранее Рогов заявлял, что Киев готовит несколько схем контрнаступления в Запорожской области. По его словам, речь идет как о сухопутной операции, так и о форсировании Днепра в районе Энергодара и Запорожской атомной станции

Надо отметить, что на минувшей неделе ВСУ несколько раз обстреливали Мелитополь. В последний раз ракетный удар был нанесен утром 2 апреля. ВСУ били из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате пострадали 6 человек. Удар пришелся на локомотивное депо, пострадал соседний жилой дом. По информации Рогова, всего было семь залпов, но российская ПВО сбила шесть снарядов в небе над городом. Один снаряд долетел до локомотивного депо. Он отметил, что удары по Мелитополю наносятся из города Орехов, расположенного на подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Накануне Рогов призвал усилить систему ПВР в Запорожской области на фоне участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Москва, Наталья Петрова

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