Российские военные разбили хранилище топлива ВСУ в Запорожье и два склада с вооружениями

Российская армия продолжает наносить урон украинским войскам и уничтожила в Харьковской области передовой командный пункт оперативной группировки ВСУ «Харьков», а также разбила ракетным ударом в городе Запорожье хранилище с 70 тысячами тонн топлива, предназначенного для группировки украинских боевиков в Донбассе. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Также украинские войска лишились двух складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Орехова Запорожской области и Угледара (ДНР).

«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков», – говорится в сообщении ведомства.

Силы ПВО России за сутки перехватили десять реактивных снарядов систем HIMARS и «Смерч», а также новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Ранее ряд российских военкоров сообщали, что именно ракета «Гром-2» была сбита утром в субботу в районе Феодосии на востоке Крыма. Кроме того, ПВО уничтожила 14 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Вместе с тем, российские военные пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в ДНР, ЛНР и Харьковской области. Так, ВС России разбили ДРГ в районах Синьковки Харьковской области,Новоселовского Луганской народной республики, а также в районах Новоселки и Владимировки Донецкой народной республики.

Также сообщается, что за сутки российские войска уничтожили порядка 420 украинских военнослужащих на всех направлениях зоны СВО. Армия России продолжает наступать на Донецком направлении – в течение 24 часов там ликвидировано более 250 военных ВСУ. Из-за ударов российской авиации и артиллерии украинские силы потеряли четыре десятка единиц бронетехники, автомобилей и артиллерийских систем.

На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Тимковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Всего за сутки на этом направлении уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, боевая бронемашина и два автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение украинским подразделениям в районах Невского, Червоной Дибровы (ЛНР), Торского, Терны и Серебрянки (ДНР). Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, боевая бронемашина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

На Донецком направлении украинские военные, помимо потерь живой силы, лишились танка, трех боевых бронемашин, девяти автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», а также гаубиц «Мста-Б» и Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Павловки и Водяного Донецкой народной республики. За сутки украинские потери противника на данных направлениях составили до 20 военнослужащих, боевая бронемашина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также пушка «Гиацинт-Б».

Всего в течение суток нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.

Москва, Наталья Петрова

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