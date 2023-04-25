Киев накопил достаточно сил и средств для проведения наступления на Красно-Лиманском направлении в Луганской народной республике. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«В ходе анализа сосредоточения ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ред.), их численности, наличия вооружения и техники можно сделать вывод о том, что на данный момент у противника есть все необходимое для контрнаступления на узких участках местности», – написал он в своем телеграм-канале.

Впрочем, как отметил Марочко, украинское командование пока не решается начать наступательные действия из-за активной работы оперативно-тактической авиации, артиллерии и других российских сил, что «представляют большую угрозу для атакующих».

Ранее сообщалось, что сообщал, что ВСУ стягивают большое количество военной техники на подконтрольную им часть Запорожской области.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что киевский режим, завершил подготовку к контрнаступлению, главный удар которого, по его мнению, придется на Запорожскую область.

Москва, Наталья Петрова

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