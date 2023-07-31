СМИ: объект ВСУ в Кривом Роге поражен ударом «Искандера»

В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ. Информацию подтвердил глава администрации города Александр Вилкул. Городские телеграм-каналы пишут о попаданиях в результате ракетного удара.

По предварительным данным, объект ВСУ поражен ударом ракетного комплекса «Искандер», пишет российский телеграм-канал «Военная хроника».

«По данным украинских мониторинговых каналов, военный объект был поражен несколько минут назад. Точное место прилета ракеты не указывается», – говорится в сообщении. Отмечается, что в Кривом Роге находится несколько военных объектов, в том числе база 17-й отдельной танковой бригады со складом боеприпасов, а также несколько крупных комплексов, используемых как пункты временной дислокации личного состава украинских войск.

Нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский выложил в соцсетях пост, из которого можно сделать вывод, что попадание было по зданию СБУ, указывает издание «Страна.ua». «Охота на пустые здания СБУ превращается в фетиш РФ», – написал он.

Также украинские ресурсы сообщают о прилете по многоэтажному жилому дому. Вместе с тем, как пишут российские наблюдатели, в многоэтажку, вероятнее всего, попала ракета украинской ПВО.

Напомним, вечером в пятницу, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о попадании ракеты в здание управления СБУ по Днепропетровской области. Позже глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что при ударе было разрушено строение, расположенное рядом со зданием СБУ. По его данным, в нем размещался центр принятия решений, в котором находилось много иностранных специалистов. Под завалами погибли «десятки офицеров», – уточнил политик.

Минобороны России подтвердило ракетный удар в Днепропетровске. По информации ведомства, удар был нанесен по пункту управления украинских вооруженных сил.

Киев, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»