Спецоперация на Украине: ВСУ потеряли ещё два боевых самолета и более 1000 боевиков убитыми и ранеными

За минувшие сутки российские войска уничтожили ещё два боевых самолета ВСУ, несколько танков, в том числе германский «Leopard», и почти 50 беспилотников. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, общие потери противника на всех направлениях превысили тысячу военнослужащих.

На Купянском и Краснолиманском направлениях отражены по две атаки ВСУ – около Синьковки Харьковской области, а также Петровского в ЛНР и Серебрянского лесничества. Общие потери противника порядка 450 военнослужащих, пять автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и британская АS-90, а также гаубица «Мста-Б» и две установки «Гвоздика».

Кроме того, в районах населенных пунктов Волочанск и Огурцово в Харьковской области уничтожены склады боеприпасов бригады специального назначения ВСУ.

На Донецком направлении нанесен поражение живой силе и технике ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки. Уничтожено до 245-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе «Leopard» производства ФРГ, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении российские войска нанесли удары близ Угледара, Урожайного и Старомайорского. Потери противника составили более 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей.

На Запорожском направлении поражены живая сила и техника ВСУ около Работина и Вербового. В результате боевых действий уничтожено до 80-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 80-ти военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля.

В целом оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил РФ нанесено поражение живой силе и военной технике в 129-ти районах. Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения.

Истребительной авиацией ВКС России в течение прошедших суток сбиты два самолета Су-27 воздушных сил Украины в районах Куроедовки и Новоселовки в ДНР. Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия перехвачены восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемая авиационная бомба JDAM. Кроме того, уничтожены 48 беспилотных летательных аппаратов.

Москва, Светлана Антонова

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