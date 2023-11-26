Над Азовским морем ВС РФ перехватили украинские ракеты

Сегодня около 11.00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки с применением переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200 по объектам на территории России. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

«Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря», – уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее сегодня минобороны РФ сообщило о массированной атаке беспилотниками по регионам Центральной России. Согласно подсчетам СМИ, в общей сложности ВСУ пытались нанести удар с помощью 24 беспилотников, которые были обезврежены российскими средства ПВО и РЭБ. Тем не менее, в Туле один из аппаратов врезался в жилой дом, есть пострадавший. В Московской области беспилотники были сбиты в четырех районах, в трех случаях есть повреждения на земле.

Судя по всему, ВСУ таким образом попытались ответить на вчерашний массированный российский удар по Киеву и Днепропетровской области. Как сообщали накануне украинские СМИ, ВС РФ атаковали территорию Украины рекордным числом беспилотников. В результате в столице Украины были обесточены сотни объектов, в том числе административные и жилые здания.

Как сообщало минобороны РФ, в Днепропетровской области были поражены два военных самолета МиГ-29, два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах Долгинцево и в районе города Днепропетровска.

Кроме того, в районах населенных пунктов Павловка Днепропетровской области и Вольнянск в Запорожье поражены две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»