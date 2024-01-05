Армия России улучшила позиции на Купянском направлении

Российские войска в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Нанесено поражение живой силе и технике 14, 21, 43, 92 и 115 механизированных бригад, 117 бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка и Берестовое. В ходе контрбатарейной борьбы расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» под командованием командира орудия ефрейтора Сергея Суходского уничтожил 120-мм миномет противника», – отметил он.

Уничтожено до 100 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 300 мм боевая машина РСЗО «Ольха», три 122 мм боевые машины РСЗО RM-70 «Вампир», уточнил Зыбинский.

Донецк, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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