Российские войска уничтожили более 900 украинских боевиков и улучшили позиции на фронтах СВО

За последние сутки Вооруженные силы РФ уничтожили 935 боевиков и улучшили позиции на трех направлениях специальной военной операции. Как говорится в сводке министерства обороны РФ, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах, поражены 107 украинских беспилотников.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 55 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение ВСУ близ Красногоровки, Георгиевки, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Противник потерял свыше 390 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и девять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «АS-90» производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», три гаубицы Д-20, буксируемое орудие М119 производства США, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили занятие более выгодных рубежей и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ около Тоненького в ДНР. В районах населенных пунктов Петровское, Ленинское и Орловка отражены восемь контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял в общей сложности до 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» производства США, а также гаубицу «Мста-Б».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое ВСУ около Новодонецкого, Угледара и Старомайорского. Потери противника составили до 270 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США и гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ около Ивановки Херсонской области и Работина и Малой Токмачки в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три автомобиля и склад боеприпасов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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