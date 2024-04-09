Российские военные уничтожили англоговорящую группу диверсантов под Купянском

На Купянском направлении ВС РФ уничтожили группу англоговорящую группу диверсантов. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, российская разведка обнаружила группу диверсантов, общающуюся между собой на английском языке, в районе села Синьковка. Военные установили место дислокации ДРГ и нанесли огневое поражение гаубичной артиллерией, передает РИА «Новости».

«После удара в радиоэфире были призывы о помощи и эвакуации. Также стало известно, что из группы в 12 человек осталось в живых пять боевиков, среди них двое были тяжело ранены», – рассказал Марочко.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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