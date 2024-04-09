российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 апреля 2024, 09:41 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российские военные уничтожили англоговорящую группу диверсантов под Купянском

На Купянском направлении ВС РФ уничтожили группу англоговорящую группу диверсантов. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, российская разведка обнаружила группу диверсантов, общающуюся между собой на английском языке, в районе села Синьковка. Военные установили место дислокации ДРГ и нанесли огневое поражение гаубичной артиллерией, передает РИА «Новости».

«После удара в радиоэфире были призывы о помощи и эвакуации. Также стало известно, что из группы в 12 человек осталось в живых пять боевиков, среди них двое были тяжело ранены», – рассказал Марочко.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

ВСУ обстреляли кассетными снарядами молочный комбинат в Энергодаре / Средства ПВО сбили почти 300 беспилотников в зоне спецоперации / Артиллерия РФ уничтожила стрелявшую по Белгороду РСЗО Vampire / ВС РФ уничтожили две установки ЗРК С-300 и две РСЗО в зоне СВО / ВС РФ продвинулись еще дальше на трех направлениях в зоне СВО / Россия нанесла групповой удар по объектам ВПК на Украине / Тайвань потрясло на 7 баллов, россияне ушли на СВО мстить за «Крокус», на «Пионере» перестали спасать горняков – большие итоги недели от РИА «Новый День» / ВС РФ за неделю уничтожили шесть самолетов воздушных сил Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,