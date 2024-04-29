«Необратимый путь…» Генсек НАТО неожиданно прибыл в Киев и высказался о перспективах Украины

Украина находится на «необратимом пути» к вступлению в Североатлантический альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время необъявленного визита в Киев.

«Работа, которую мы проделываем, ставит Украину на необратимый путь к членству в НАТО», – сказал он (цитата по ТАСС).

Столтенберг отметил, что к саммиту, который пройдет 9-11 июля, страны НАТО не смогут договориться о приглашении Киева в альянс. «Нам нужен консенсус, нужно, чтобы все 32 члена НАТО согласились. Я не думаю, что будет это соглашение к саммиту в июле, но мы продемонстрируем, что приближаем Украину к НАТО», – уточнил он.

Генсек альянса в очередной раз подчеркнул, что Украина станет членом НАТО и это только вопрос времени. «Поверьте мне, мы работаем над этим усердно. Место Украины – в НАТО», – добавил Столтенберг.

По данным украинских СМИ, против вступления Украины в НАТО выступают США и Германия. Также против высказывались Словакия и Венгрия.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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