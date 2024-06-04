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Вторник, 4 июня 2024, 19:13 мск

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Советник офиса Зеленского призвал к эскалации с Россией

Подоляк

Советник главы офиса Владимира Зеленского* Михаил Подоляк во вторник, 4 июня, призвал к эскалации в конфликте с Россией, поскольку все «красные линии» уже «исчезли», – сообщают местные СМИ.

В своем Telegram-канале Подоляк «Война уже большая. Все вчерашние «красные линии исчезли». Все то, что вчера казалось немыслимым, уже реальность. Эскалация? Да. Не надо продолжать оглядываться назад».

«Первое. Украине нужен сопоставимый объем оружия. Высокоточной. Чтобы компенсировать российское количество. По-другому никак ... и второе: скорость принятия решений в войне. Все надо делать быстро», – подчеркнул советник главы офиса главы киевского режима.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Киев, Иван Бабурин

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Метки / Украина

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