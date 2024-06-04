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Вторник, 4 июня 2024, 23:14 мск

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В Киеве пройдут учения по обороне города

Фото: Территориальная оборона ВС Украины

Командование Сухопутных войска ВСУ во вторник, 4 июня, объявило о проведении в Киеве и области с 5 по 13 июня командно-штабных учений с привлечением воинских частей, группировки сил и средств обороны столицы Украины, – сообщают местные СМИ.

В объявлении, опубликованном на странице украинских сухопутных войск, в частности, говорится: «В ходе учений будут задействованы личный состав, военная техника и вооружение всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений. Целью учений заявляется отработка боевых и специальных задач оборонительной операции в условиях активного применения противником всего спектра наступательных вооружений и действий вражеских диверсионно-разведывательных групп. В связи с проведением учений в Киевской области будет перемещаться личный состав и движение тяжелой техники».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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