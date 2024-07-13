За минувшие сутки российские войска нанесли удары по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в 136 районах, уничтожив при этом радиолокационную станцию П-18, а также поразив завод по производству взрывчатых веществ. Как говорится в сводке министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции, потери противника составили более 2 тысяч боевиков, а также десятки единиц бронетехники и артиллерии, в том числе иностранного производства.

Судя по данным Минобороны, самые серьезные потери ВСУ несут в зоне ответственности подразделения «Южной» группировки российских войск, которые заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Антоновка, Григоровка, Николаевка, Катериновка, Успеновка, Спорное, Славянск, Зализнянское и Часов Яр в Донецкой народной республике.

Противник потерял за сутки до 680 военнослужащих, 15 автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, три 105-мм гаубицы: L-119 производства Великобритании и две М119 производства США, а также четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Запад» также теснят ВСУ. На этом направлении российские войска улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Подлиман в Харьковской области, Новоселовское, Макеевка, Червоная Диброва в Луганской народной республике, а также Красный Лиман и Торское в ДНР.

ВСУ потеряли до 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 14 автомобилей, 155-мм гаубицы М198 производства США и FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковую пушку «Рапира», две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.

На остальных направлениях противник потерял в общей сложности более 800 боевиков. Уничтожены, в том числе, полевые склады с боеприпасами, танк, три американские гаубицы М777, бронетранспортеры М113 производства США, а также станции радиоэлектронной разведки и борьбы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube