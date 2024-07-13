Подразделения российских войск подняли государственный флаг РФ над зданием администрации села Урожайное на Запорожской линии фронта. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска подняли триколор над зданием администрации в Урожайном и сейчас продвигаются в северной части поселка, где идут основные бои», – цитирует его слова РИА «Новости».

Ранее российские войска закрепились в южной и центральной части Урожайного. Идут тяжелые кровопролитные бои.

Минобороны РФ ранее сообщило, что группировка «Восток» освободила в Донецкой народной республике населенный пункт Старомайорское, которое вместе с Урожайным находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube