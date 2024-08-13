ООН попросилась в Курскую область для проверки нарушений прав человека

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попросило допустить его в Курскую область для оценки ситуации. Организация должна проверить, нарушают ли действия украинских боевиков права человека.

«Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно. Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию», – пояснила официальный представитель ведомства Равина Шамдассани РИА Новости.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от Верховного комиссара ООН по правам человека осудить терроризм со стороны Украины. Утром 6 августа группы боевиков начали активно прорываться на российскую территорию, получив приказ расстреливать мирных жителей в случае сопротивления. Накануне ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе, где находились гражданские.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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