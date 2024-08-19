ВС РФ отбили атаки штурмовых групп и ударили по украинским диверсантам в Курской области

Российская армия отражает попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области. Бойцы ВС РФ отбивают атаки штурмовых групп противника, а также выявляют и уничтожают украинских диверсантов. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка», – говорится в сообщении.

Кроме того, отражены атаки в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. В результате враг потерял танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек, четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен.

В районах населенных пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Косица, Любимовка, Меловой, Снагость, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных и одной десантно-штурмовой бригад ВСУ.

В Сумской области нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов противника у населенных пунктов Басовка, Ворожба, Кружок, Мирополье, Новая Сечь и Садки.

«За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 19 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три миномета», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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