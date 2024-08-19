российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 августа 2024, 15:46 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ отбили атаки штурмовых групп и ударили по украинским диверсантам в Курской области

Фото: Минобороны РФ

Российская армия отражает попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области. Бойцы ВС РФ отбивают атаки штурмовых групп противника, а также выявляют и уничтожают украинских диверсантов. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка», – говорится в сообщении.

Кроме того, отражены атаки в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. В результате враг потерял танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек, четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен.

В районах населенных пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Косица, Любимовка, Меловой, Снагость, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных и одной десантно-штурмовой бригад ВСУ.

В Сумской области нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов противника у населенных пунктов Басовка, Ворожба, Кружок, Мирополье, Новая Сечь и Садки.

«За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 19 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три миномета», – добавили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

СМИ: Зеленский собирался уволить Сырского перед атакой на Курскую область / Армия России освободила Свиридоновку в ДНР / Пять мирных граждан пострадали при обстреле Донецка / ВС РФ уничтожили украинский Су-24 и три вертолета / Москва отказалась говорить с Киевом, на Белгородщине ввели режим ЧС, Россия остановила экспорт бензина – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Российская армия за неделю отбила 48 контратак и остановила подход резервов ВСУ / ВС РФ уничтожил почти 2000 украинских боевиков за сутки / Немецкие СМИ сообщили о применении десятков роботов-собак ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,