Россия вернула с подконтрольных киевскому режиму территорий 115 военнослужащих. Киеву были переданы солдаты ВСУ, которых захватили в плен в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», – говорится в сообщении.

В скором времени освобожденных россиян вернут на родину, где они получат лечение и пройдут реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», – добавили в оборонном ведомстве.

Москва, Киев, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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