ВС РФ сорвали попытки ВСУ атаковать в направлении Комаровки и Кремяного

ВС РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию России. За сутки противник потерял более 400 военнослужащих, три танка и несколько десятков единиц бронетехники. Десять боевиков сдались в плен. Об этом сообщает Министерство обороны.

Подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии отбили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Спальное, Черкасское Поречное и Малая Локня.

«Сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Кремяное. В результате противник потерял более 60 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: танк, семь боевых бронированных машин и два автомобиля. Десять военнослужащих ВСУ сдались в плен», – говорится в сообщении МО.

Продолжается работа по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп, которые пытались пройти вглубь российской территории.

Тем временем, ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники врага в районах населенных пунктов: Апанасовка, Вишневка, Борки, Краснооктябрьский, Кругленькое, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный.

Авиация нанесла удары по местам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в Сумской области. Удалось поразить подразделения противника в районах населенных пунктов Атинское, Глухов, Дружба Журавка, Запселье, Калинов, Новая Слобода, Первомайское, Павловка, Садки, Свесса, Сумы, Сыроватка, Чуйковка и Ямполь.

«За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе: два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 22 боевые бронированные машины, а также два артиллерийских орудия, 12 автомобилей, станция РЭБ «Буковель-AD» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы», – добавили в оборонном ведомстве.

Курск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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