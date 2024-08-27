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Вторник, 27 августа 2024, 12:41 мск

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ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область

Вооруженные силы Украины предприняли попытку перейти границу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что российские военные проводят плановые работы, а также призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Тем временем, три населенных пункта подверглись атакам ВСУ, рассказал губернатор. В селе Петровка в результате обстрела повреждено складское помещение. В селе Новое Волоконовского района после сброса взрывного устройства с беспилотника поврежден легковой автомобиль. В селе Головчино в результате детонации дрона-камикадзе загорелся торговый объект и полностью сгорела стоявшая в гараже ГАЗель.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», – добавил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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