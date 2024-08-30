Страны ЕС не смогли договориться о военных инструкторах для Украины

Страны Евросоюза не смогли договориться об отправке военных инструкторов на Украину. Вместо этого решено расширить программу подготовки украинских боевиков на территории блока.

Внутри ЕС нет согласия по вопросу отправки военных инструкторов на Украину, признал министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он подчеркнул, что это решение должны принимать все участники блока, а не одна страна.

«У нас еще нет консенсуса здесь. Конечно, мы должны продолжать и найти консенсус, потому что это не миссия одной страны», – цитирует министра пресс-служба Еврокомиссии.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал расширить программу подготовки солдат ВСУ на территории Евросоюза. Уже подготовлено 60 тыс. боевиков, насколько это число увеличат, пока не уточняется.

«Мы будем обсуждать, как расширить подготовку украинских военных. Цель была подготовить 60 тыс., мы ее повысим, и я позже расскажу насколько. Это самая эффективная тренировочная миссия Евросоюза», – сказал Боррель.

В начале 2024 года ЕС объявил, что подготовит для ВСУ еще 20 тыс. боевиков к уже обученным 40 тыс. человек. В мае Польша решила не рисковать своими военными, отправляя их на Украину, и предложила подготовить подразделение из украинцев, проживающих в Польше и подлежащих призыву.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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