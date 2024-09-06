Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Киеву

США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму примерно $250 млн. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Как уточняется, планируются поставить боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые снаряды для артиллерии, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, БМП «Брэдли», бронетранспортеры M113 и транспортные средства с противоминной защитой.

Также сообщается о поставках патрульных катеров, патронов для стрелкового оружия, запчастей и вспомогательном оборудовании.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube