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Пятница, 6 сентября 2024, 20:32 мск

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Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Киеву

Пентагон, фото: pixabay.com

США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму примерно $250 млн. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Как уточняется, планируются поставить боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые снаряды для артиллерии, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, БМП «Брэдли», бронетранспортеры M113 и транспортные средства с противоминной защитой.

Также сообщается о поставках патрульных катеров, патронов для стрелкового оружия, запчастей и вспомогательном оборудовании.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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