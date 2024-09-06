Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Киеву

США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму примерно $250 млн. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
Как уточняется, планируются поставить боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые снаряды для артиллерии, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, БМП «Брэдли», бронетранспортеры M113 и транспортные средства с противоминной защитой.
Также сообщается о поставках патрульных катеров, патронов для стрелкового оружия, запчастей и вспомогательном оборудовании.
Вашингтон, Светлана Антонова
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