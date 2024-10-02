В ЛНР задержали шпионку, корректировавшую ракетные удары ВСУ

В Луганской Народной Республике задержали жительницу города Брянка, которая помогала ВСУ наносить ракетные удары по региону. Об этом сообщает региональное управление ФСБ РФ.

«Жительница города Брянка осуществляла сбор сведений о Вооруженных силах Российской Федерации и передавала их представителям спецслужб Украины для нанесения ракетных ударов по территории республики», – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанная – гражданка Украины. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, передает ТАСС.

Обвиняемая призналась, что общалась с представителями украинских Вооруженных сил, фотографировала военную технику и рассказывала, есть ли российские военные на объектах, которые ее просили посмотреть.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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