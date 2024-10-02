российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 октября 2024, 12:29 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В ЛНР задержали шпионку, корректировавшую ракетные удары ВСУ

В Луганской Народной Республике задержали жительницу города Брянка, которая помогала ВСУ наносить ракетные удары по региону. Об этом сообщает региональное управление ФСБ РФ.

«Жительница города Брянка осуществляла сбор сведений о Вооруженных силах Российской Федерации и передавала их представителям спецслужб Украины для нанесения ракетных ударов по территории республики», – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанная – гражданка Украины. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, передает ТАСС.

Обвиняемая призналась, что общалась с представителями украинских Вооруженных сил, фотографировала военную технику и рассказывала, есть ли российские военные на объектах, которые ее просили посмотреть.

Луганск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Шпионаж

Австралия нашла новые доказательства по делу о шпионаже / Шестерых британских дипломатов лишили аккредитации за шпионаж / В Китае обнаружили сотни шпионских метеостанций / Британские спецслужбы пытаются вербовать российских дипломатов / В США 75-летнего ученого признали виновным в шпионаже / В Санкт-Петербурге украинца арестовали за шпионаж в пользу СБУ / Житель Хабаровска собирал сведения для украинских спецслужб и вербовал военных / ФСБ задержала двух запорожцев за шпионаж в пользу Киева

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Украина, Шпионаж,