На границе с Литвой задержали украинских шпионов

Российские спецслужбы задержали украинских шпионов, которые пытались проникнуть в РФ из Литвы. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В ходе комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Главным управлением разведки МО Украины (ГУР МОУ) поставлена задача по сбору сведений о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений на территории нашей страны», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГУР собрали нужны сведения и предприняли попытку незаконного проникновения на территорию России через границу с Литвой, но их задержали.

«При проведении следственных действий установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ», – отметили в ЦОС.

Задержанные стали фигурантами уголовного дела по ст. 276 УК РФ «Шпионаж».

Калининград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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