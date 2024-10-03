На границе с Литвой задержали украинских шпионов

Российские спецслужбы задержали украинских шпионов, которые пытались проникнуть в РФ из Литвы. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«В ходе комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Главным управлением разведки МО Украины (ГУР МОУ) поставлена задача по сбору сведений о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения иных преступлений на территории нашей страны», – говорится в сообщении.
Сотрудники ГУР собрали нужны сведения и предприняли попытку незаконного проникновения на территорию России через границу с Литвой, но их задержали.
«При проведении следственных действий установлено, что сопутствующей целью операции являлось похищение и незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР МОУ», – отметили в ЦОС.
Задержанные стали фигурантами уголовного дела по ст. 276 УК РФ «Шпионаж».
Калининград, Зоя Осколкова
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