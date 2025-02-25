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Вторник, 25 февраля 2025, 14:45 мск

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В Херсонской области украинка шпионила за ВС РФ и получала взрывчатку с помощью дронов

В Херсонской области задержали 51-летнюю гражданку Украины, которая шпионила за перемещениями российской армии и получала взрывчатку для совершения диверсий. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что подозреваемая в период с июня 2023 по апрель 2024 год по заданию СБУ осуществляла сбор и передачу сведений о размещении сил и средств ВС РФ на территории Херсонской области», – говорится в сообщении.

На допросе женщины рассказала, что была администратором группы, в которую пользователи сообщали о расположении российских войск.

«В этой группе скидывались расположения российских войск, которые я потом перекидывала военнослужащим украинской армии. В конце марта мне был сброшен груз с беспилотника с взрывчатыми веществами, детонаторами, пультами, гранатами», – сообщила задержанная.

В настоящее время шпионка находится под стражей. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Херсон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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