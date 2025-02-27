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Четверг, 27 февраля 2025, 14:05 мск

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В Курской области освобожден от ВСУ ещё один населенный пункт

Архив. Фото Минобороны РФ

Российская армия в результате наступательных действий по зачистке Курской области от украинских войск освободила очередной поселок. Как сообщает министерство обороны РФ, подразделениями группировки войск «Север» взят под контроль населенный пункт Никольский.

В то же время отражены две контратаки противника и нанесены удары по силам ВСУ в районах 12 населенных пунктов. При этом российская авиация и артиллерия поразили подразделения ВСУ не только на российской территории, но и в украинский Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в т.ч. одна САУ «Паладин» производства США, миномет, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «С-300» и «Бук-М1», радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «С-300» и одна единица инженерной техники, а также восемь пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов», – уточнили в Минобороны России.

Напомним, накануне сообщалось об освобождении сел Орловка и Погребки в Суджанском районе Курской области. Источники федеральных агентств в силовых структурах ранее отмечали, что ВСУ готовятся к отступлению из российского региона. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сообщал, что подразделения ВС РФ уже перешли российскую госграницу и вышли на территорию противника.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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