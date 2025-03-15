Российский ответ: несколько областей Украины подверглись атакам со стороны ВС РФ

Украинские СМИ сообщили о вечерних и ночных взрывах в нескольких областях страны. Как утверждается в публикациях, российские дроны и авиация ударили по Сумам, Кривому рогу, Херсону, Одесской и Харьковской областям.

Глава одесской региональной администрации Олег Кипер заявил о массированной атаке с помощью беспилотников, в результате которой из-за повреждения энергетической инфраструктуры был полностью обесточен город Черноморск.

Сообщается также о крупных пожарах в Херсоне и Харьковской области.

Стоит отметить, что Минобороны России регулярно сообщает о групповых ударах, в том числе с помощью беспилотников и высокоточного оружия, по территории Украины. При этом в ведомстве подчеркивают, что атаки наносятся по военным и энергетическим объектам. За неделю с 8 до 14 марта было нанесено 15 таких ударов.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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