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Суббота, 15 марта 2025, 12:12 мск

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ВСУ начали «заряжать» беспилотники отравляющими химикатами

В небе над Троицким районом Луганской народной республики сбит украинский беспилотный летательный аппарат, который был оснащен химическим боеприпасом. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

По его словам, сбитый дрон немецкого производства был оснащен самодельной емкостью с химическим реактивом и детонатором.

«Украинский беспилотник был сбит в районе н.п. Воеводское в Троицком районе ЛНР, где нет никаких воинских подразделений и целью атаки БПЛА, вероятнее всего, был гражданский объект», – уточнил Мирошник в своем телеграм-канале.

Сейчас проводится лабораторный анализ, который идентифицирует вид отравляющего вещества, примененного ВСУ.

Луганск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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